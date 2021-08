Alten- und Pflegeheim Jordanquelle: sechs weitere Corona-Fälle

Bad Lippspringe (WB/He). In dem privaten Alten- und Pflegeheim Jordanquelle in Bad Lippspringe sind die Corona-Fallzahlen weiter angestiegen. Inzwischen sind 45 Bewohner und 17 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert – sechs mehr als am Vortag. Das gab die Heimleitung am Dienstag bekannt.