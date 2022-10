Am Ende läuft es noch einmal richtig rund

Das traditionelle Bierfassrollen in der Lange Straße war der letzte große Höhepunkt im Stadtfestprogramm 2022. Die Veranstaltun g setzte den Schlusspunkt hinter eine gelungenen viertägige Veranstaltung.

Bewertet wurde auch die Mannschaft mit dem schönsten Kostüm. Die Wahl fiel auf den „Hofstaat 2022“ mit Schützenkönig Benedikt Hildmann an der Spitze.

Insgesamt sechs Herren- und zwei Damen-Mannschaften gingen am Montagnachmittag an den Start. Etwa 200 Besucher verfolgten bei reichlich Sonnenschein die spannenden Wettkämpfe vom Straßenrand aus.

Am Ende ging wieder das Team der „Odins Bar“ als Sieger vom Platz Die erfolgreiche Mannschaft überzeugte mit einer ausgeklügelten Technik und der notwendigen Portion Schnelligkeit. Marius Peters, Mark Lichtenfeld, Lars Heger und Florian Schmon ließen die Konkurrenz zum Teil weit hinter sich.

Bei den Damen zeigten sich „Die rollenden Robben" in bester Wettkampflaune. Das Team stand am Ende ganz oben auf dem Siegertreppchen. Die Namen der vier jungen Damen wird man sich für die Zukunft merken müssen: Nina Heger, Nadine Peters, Kathrin Nüthen und Jennifer Flentge.

Bürgermeister Ulrich Lange zeigte sich in einer ersten Reaktion mit dem Stadtfest-Verlauf sehr zufrieden: „Trotz zweijähriger Corona-Pause hat die Badestadt das Feiern nicht verlernt. Und die vielen positiven Reaktionen aus der Bevölkerung haben eines deutlich gemacht: Bad Lippspringer Stadtfest und Herbstkirmes haben Zukunft.“