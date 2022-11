Ärgerliche Schmierereien trüben die Freude

Bad Lippspringe

Die Stadt Bad Lippspringe hat allein in diesem Jahr 170.000 Euro in die themenbezogene Neugestaltung ihrer Kinderspielplätze investiert. Mal reisen die Jungen und Mädchen in die unendlichen Weiten des Weltraums, ein anderes Mal laden Burgen und Schlösser zum ausgelassenen Spielen ein. Sorgen bereitet den Verantwortlichen dagegen die zunehmende Zahl von Sachbeschädigungen und Schmierereien an den neuen Spielgeräten.

Von Klaus Karenfeld