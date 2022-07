Arminius-Kompanie siegt beim „Wikinger-Kegeln“ in Bad Lippspringe

Bad Lippspringe

Wehe, wenn sie losgelassen: Zum Schützenfrühstück in Bad Lippspringe nimmt sich das höfische Zeremoniell traditionell eine kurze Auszeit. Die Schützen lassen es dann so richtig krachen. Da wird in amüsanten Erinnerungen geschwelgt, der eine oder andere harmlose Scherz getrieben und leidenschaftlich gerne gespielt. In diesem Jahr war das nicht anders. Das „Wikinger-Kegeln“ sorgte für so manchen unfreiwilligen Lacher.

Von Klaus Karenfeld