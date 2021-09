Auf Traktor aufgefahren: 34-Jährige schwer verletzt

Verkehrsunfall am Mittwochabend in Bad Lippspringe: Eine 34-Jährige aus Schlangen ist mit einem VW Multivan nach Polizeiangaben auf einen Traktor aufgefahren. Dabei wurde sie schwer verletzt.

Unfall am Mittwochabend in Bad Lippspringe

Die Frau war kurz nach 20 Uhr auf dem Kreuzweg (L 937) in Richtung Neuenbeken unterwegs. Vor ihr fuhr ein 55-jähriger Mann aus Bad Lippspringe mit seinem Deere-Traktor, an dem sich als Anhänger ein Grubber befand.

Die Frau erkannte, so die Polizei weiter, nach eigenen Angaben den langsam fahrenden Traktor zu spät und fuhr auf den Grubber auf. Durch die Wucht des Aufpralles driftete der Anhänger auf die Gegenfahrbahn und beschädigte dabei den hinteren linken Traktorreifen, der dabei die Luft verlor.

Die schwer verletzte Frau wurde mit einem Rettungswagen in das St.-Vincenz-Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro, am Traktor samt Anhänger einer von 5000 Euro. Die L 937 war für etwa zwei Stunden komplett gesperrt.