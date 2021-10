Auf Zeitreise durch die Kurstadt

Der Heimatverein Bad Lippspringe hat wieder einmal sein großes Fotoarchiv geöffnet. 13 ausgesuchte Aufnahmen haben jetzt Eingang in einem neu erschienenen Bildkalender für 2022 gefunden. Er zeigt die Kur- und Badestadt in historischen Aufnahmen.

Es ist eine Zeitreise in die Vergangenheit - kurz vor oder nach Ende des 19.Jahrhunderts. In der Kur- und Badestadt ging es damals noch ländlich gemütlich zu. Bad Lippspringe lebte von und mit seinen Kurgästen. Lokalhistoriker sprechen gerne von der ersten Blütezeit des ostwestfälischen Kurortes. Dieser Eindruck spiegelt sich auch in den Schwarz-Weiß-Aufnahmen des nun vorliegenden Bildkalenders wider.