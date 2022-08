Bad Lippspringe bietet Kinderspielplätze für alle

Die Badestadt baut ihre Kinderspielplätze um. Moderner und kindgerechter sollen sie sein und wirklich allen Kids – ob mit oder ohne Handicap – offenstehen. „Die Zeiten, als Schaukel, Klettergerüst und Sandkasten Alleinstellungsmerkmale vieler Spielplätze waren, die ist glücklicherweise vorbei“, sagt die zuständige städtische Mitarbeiterin Isabelle Galetzka. In Zukunft sollen die Spielflächen in Bad Lippspringe themenbezogen ausgebaut und ausgestattet werden.

Julia Möller und ihre Kinder Karlotta und Quentin nehmen die neue Matsch-Anlage am Dedinger-Heide-See in Augenschein.

„Die Badestadt", so Tanja Berghahn-Macken, Leiterin des Fachbereichs Bauwesen, „will sich künftig noch kindgerechter und familienfreundlicher präsentieren“. Und das scheint schon jetzt zu gelingen. Berghahn-Macken verweist in diesem Zusammenhang auf die Statistik: Demzufolge lebten im Jahre 2013 insgesamt 1508 Kinder unter zwölf Jahren in Bad Lippspringe. In den folgenden neun Jahren bis heute ist die Zahl um 413 auf aktuell 1921 gestiegen.