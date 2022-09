Bad Lippspringe freut sich auf das Stadtfest

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist die Vorfreunde auf das Stadtfest in Bad Lippspringe besonders groß. Von Samstag, 8. Oktober, bis Montag, 10. Oktober, erwarte die großen und kleinen Besucher ein neues, familienfreundliches Programm, das keine Wünsche offenlasse, schreibt die Stadt Bad Lippspringe.

Für alle Autoscooter- und Zuckerwatten-Fans wird es in den Bereichen Marktplatz, Fußgängerzone und Rathausplatz eine abwechslungsreiche Kirmesmeile geben. Mitreißende Musik und gute Laune sind auf der Partymeile an der Newbridge-Promenade und im Arminiuspark garantiert. Auf der Langen Straße und am Markplatz dreht sich alles um die Zukunftsthemen der Stadt.

Das Bad Lippspringer Stadtfest beginnt am Samstag um 13 Uhr mit dem Kirmesbetrieb und der offiziellen Eröffnung inklusive musikalischer Untermalung durch den Musikzug der Freiwilligen Feierwehr auf der Bühne im Arminiuspark. Nach der Verleihung des Ehrenamtspreises wird es bis 14 Uhr Freibier am Stand des BVL und an der Fassbar der Landjugend geben. Anschließend folgen verschiedene Programmpunkte für Kinder wie Bogen- oder Torwandschießen und Live-Musik ab 19 Uhr.

Verkaufsoffener Sonntag

Der Sonntag startet um 11 Uhr mit einem Frühschoppen inklusive Unterhaltungs-programm der Deutsch-Irischen Partnerschafts-Initiative D.I.P.I., die ihr 25-jähriges Bestehen im Arminiuspark feiert. Neben einem Kinderflohmarkt in der Fußgängerzone können sich die Besucherinnen und Besucher auch auf einen verkaufsoffenen Nachmittag mit zahlreichen unterhaltsamen Aktionen freuen.

Die Zukunftswerkstadt am Marktplatz lädt am Sonntag ab 13 Uhr zu einem Tag der offenen Tür mit dem Kolping-Musikverein ein. Hier gibt es eine Premiere: Erstmalig können Interessenten Gutscheine für die Gartenschau-Jahreskarten 2023 kaufen.

Historischer Umzug, Stadtfest-Spiel und Bierfassrollen

Ein beliebter Programmpunkt aus der Vergangenheit erwacht am Sonntag ab 14 Uhr zu neuem Leben. Dann beginnt der historische Umzug am Kongresshaus, der seinen Höhepunkt im Stadtfest-Spiel auf der Bühne vor dem Kongresshaus findet. Direkt im Anschluss wird auf der Bühne im Arminiuspark der Heimatpreis verliehen, bevor ab etwa 16.15 Uhr ein DJ für Musik auf der Partymeile sorgt.

Zum Abschluss des Stadtfestes am Montag, 10. Oktober, sind alle ab 9 Uhr zum Frühschoppen mit Bierfassanstich im Kongresshaus eingeladen (Informationen zum Ticketkauf folgen). Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Band „Trio Kreuz und Quer“, die gegen 13 Uhr zur Bühne im Arminiuspark zieht. Nachmittags steht unter anderem das Bierfassrollen in der Langen Straße auf dem Programm (Informationen zur Anmeldung folgen auch hier noch), bevor das Stadtfest ab 18 Uhr mit einer stimmungsvollen Illumination des Arminiusparks ausklingt.