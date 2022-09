Bad Lippspringe: Neue Beschilderung für mehr Durchblick

Radfahren in der Fußgängerzone ist von 19 Uhr abends bis 10.30 Uhr morgens erlaubt

Bad Lippspringe

Sie soll einheitlicher und übersichtlicher sein: Die Badestädter Innenstadt hat in Teilen eine neue Beschilderung bekommen. An sämtlichen Einfahrten der Bad Lippspringer Fußgängerzone – vom Arminiuspark bis zum Gartenschaugelände – sind in den vergangenen Tagen insgesamt 13 neue Hinweisschilder aufgestellt worden.

Von Klaus Karenfeld