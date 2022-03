Bad Lippspringe richtet Mietwohnungen her

Der Rat der Stadt Bad Lippspringe hat am Montagabend die außerplanmäßige Bereitstellung von 250.000 Euro im Haushalt zur Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen beschlossen. Der Beschluss erfolgte einstimmig. Bis zum Montagnachmittag registrierte die Verwaltung 73 angekommene Flüchtlinge aus der Ukraine in der Badestadt.

Kurzfristig sollen ukrainische Flüchtlinge in der Einfachturnhalle Im Bruch unterkommen. Auf längere Sicht sollen für deren Unterbringung in Bad Lippspringe Mietwohnungen hergerichtet werden.

Die Zahl der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine wächst ständig, das machten auch Tanja Berghahn-Macken (Leitung Stadtentwicklung) und David Tyler (Leitung Ordnungsamt) in der Ratssitzung deutlich. Die meisten Flüchtlinge haben zunächst private Wohnungen im Stadtgebiet bezogen. Tyler: „Von den 73 registrierten Personen sind 55 in privaten Unterkünften untergebracht. Zwölf Menschen haben Platz im Hotel Scherf gefunden, acht sind in der städtischen Flüchtlingsunterkunft Am Wasserturm untergebracht.“