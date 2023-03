Rettungswagen eilt zu 2037 Einsätzen

Die Einsatzzahlen steigen weiter, die täglichen Herausforderungen nehmen zu: Die Verantwortlichen der DRK-Rettungswache in Bad Lippspringe blicken auf ein arbeitsintensives Jahr 2022 zurück. Dafür sagen die Bürgermeister von Bad Lippspringe und Schlangen Danke.

Steigende Zahlen bei der DRK-Rettungswache in Bad Lippspringe

Ulrich Lange (l.), Bürgermeister in Bad Lippspringe, und der Schlänger Bürgermeister Marcus Püster (5.v.l.) haben die DRK-Rettungswache besucht. Dabei waren: (v.l.) Rettungssanitäter Jonas Rissiek, Dr. Stefan Vogel, Geschäftsführer DRK-Kreisverband Paderborn, Mathias Kasper, stellvertretender Wachleiter, Lena Haß (im Rettungswagen), Notfallsanitäterin in Ausbildung, Gerrit Fiebig, Ausbilder Rettungsdienst, Ulrich Knorr, Vorstand DRK-Bad Lippspringe, und Rettungssanitäterin Nina Kröger.

Zu Besuch in der Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) waren Marcus Püster, Bürgermeister der Gemeinde Schlangen, und Ulrich Lange, Bürgermeister der Stadt Bad Lipspringe. Mit ihrem Besuch wollten sie auch ein deutliches Zeichen setzen: Beide stehen nach eigenen Worten uneingeschränkt hinter der großen „Blaulicht-Familie“ aus Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Die Zunahme von gewalttätigen Angriffen auf selbstlose Retter mache ihrer Aussage zufolge „einfach nur sprachlos“. Ausschreitungen wie die in der Silvesternacht in Berlin habe es im heimischen ländlichen Raum glücklicherweise (noch) nicht gegeben.