Die Nachbarkommunen Bad Lippspringe und Schlangen wollen künftig in Sachen Tourismus gemeinsame Wege gehen. „Senne, Egge und Teutoburger Wald haben viel Potenzial, das wir künftig auch entsprechend vermarkten wollen“, sagt Niklas Hecker. Der 24-Jährige betreut seit Anfang 2023 die von beiden Kommunen neu geschaffene Koordinierungs- und Vermarktungsstelle mit dem Schwerpunkt Aktiv-Tourismus.

Für die interkommunale Zusammenarbeit in Sachen Tourismus ist ab sofort Niklas Hecker (Bildmitte) verantwortlich. Auf die Zusammenarbeit freuen sich neben den Bürgermeistern Ulrich Lange (links) und Marcus Püster auch die Leiterin des Stadtmarketings Bad Lippspringe, Asli Noyan (Zweite von links), und die Schlänger Fachbereichsleiterin Petra Claes.

Hecker ist in Bad Lippspringe aufgewachsen. Nach dem Abitur absolvierte er ein Tourismusmanagement-Studium an der Ostfalia Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel mit den Schwerpunkten Attraktionen und Kultureinrichtungen. Bereits während dieser Zeit begleitete er zusammen mit mehreren Kommilitonen ein Marketing-Projekt im niedersächsischen Gifhorn.

Sein Büro in der Bad Lippspringer „ZukunftsWerkStadt“ hat der junge Tourismus-Experte bereits Anfang Januar 2023 bezogen. Auch in Schlangen wird Niklas Hecker zu festen Zeiten im dortigen Rathaus zu erreichen sein. Die genauen Termine werden laut Bürgermeister Marcus Püster derzeit noch abgestimmt. In Bad Lippspringe ist Asli Noyan als Leiterin des örtlichen Stadtmarketings seine direkte Ansprechpartnerin. In Schlangen ist es Fachbereichsleiterin Petra Claes.

Gerade zum Start will der 24-Jährige Land und Leute noch näher kennenlernen. Er spricht in diesem Zusammenhang von einer Art Marktforschung: „Ich möchte von den hier lebenden Menschen wissen, welche touristischen Attraktionen sie besonders mögen und was sie vielleicht vermissen.“ Und er sucht den Kontakt zu versierten Gesprächspartnern: „Mit Peter Rüther, Leiter der Biologischen Station Kreis Paderborn-Senne, habe ich bereits einen Termin noch im Januar vereinbart.“

Die Senne als einzigartige Natur- und Kulturlandschaft eröffnet viele touristische Optionen - darin ist sich Hecker mit den beiden Bürgermeistern Ulrich Lange und Marcus Püster einig. Leuchtturmprojekte wie „Senne für alle Sinne“ oder das gut ausgebaute Wander-Radwegenetz in der Senne vermittelten „Naturerlebnisse pur“. Bei seinem Bewerbungsgespräch im September 2022 konnte Niklas Hecker die Verantwortlichen in Bad Lippspringe und Schlangen von sich und seinen Ideen überzeugen. Er setzte sich Lange zufolge in der Endauswahl gegen drei Mitbewerber durch.

Der Schlänger Bürgermeister Marcus Püster sieht in der nun besiegelten Kooperation nur Vorteile: „In Sachen Tourismus ist Bad Lippspringe uns natürlich mehr als nur eine Nasenlänge voraus. Senne, Egge und Teutoburger Wald bieten aber reichlich touristisches Potenzial, das wir in Zukunft gemeinsam nutzen sollten.“

Das Land Nordrhein-Westfalen teilt den Optimismus der beiden Bürgermeister. Und so war Ministerin Ina Scharrenbach am Donnerstag, 12. Januar, mit einem lang erhofften Förderbescheid nach Bad Lippspringe gereist. Für die interkommunale Zusammenarbeit in Sachen Tourismus stellt das Land bis zum 30. Juni 2025 einen Förderbetrag von 175.000 Euro zur Verfügung. Insgesamt hat das Projekt ein Volumen von 300.000 Euro.

Scharrenbach lobte bei der Übergabe des Bescheids die interkommunale Zusammenarbeit beider Kommunen ausdrücklich als vorbildlich wie wegweisend. Und sie erinnerte daran: „In Nordrhein-Westfalen gibt es 427 Kommunen. Darunter sind viele kleine Städte und Gemeinden. Auch auf die kommen nicht erst seit gestern neue zusätzliche Aufgaben zu. Und das bei oft gleichbleibendem oder gar abnehmendem Personal.“ Um dieser Diskrepanz wirkungsvoll zu begegnen, sei die interkommunale Zusammenarbeit ein möglicher Lösungsansatz. Das Land unterstütze deshalb gerne diese Bemühungen - auch finanziell.