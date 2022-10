Bad Lippspringe startet neue Spielplatz-Umfrage

Am 6. November wird ein weiterer neu gestalteter Kinderspielplatz offiziell eröffnet. Und zwar am bisherigen Standort im sogenannten Alleenviertel. „Auch hier hatten wir die Kinder um ihre konkrete Meinung gebeten“, macht Fachbereichsleiterin Tanja Berghahn-Macken im Gespräch deutlich. Und die Resonanz war groß. Es gab immerhin 174 Rückmeldungen und teilweise bereits sehr konkrete Vorschläge.

Bekanntlich ist Bad Lippspringe ein Ort mit viel Geschichte. Und die Burgruine ist ein nicht unwichtiger Teil davon. Und so hat es das Bauamt nicht überrascht, dass der Vorschlag, auf dem Kinderspielplatz im Alleenviertel an das Mittelalter zu erinnern, weit vorne lag.

Komplette Burg aus Holz

„Hier ist inzwischen wirklich etwas Einzigartiges entstanden“, merkt Berghahn-Macken gegenüber dieser Zeitung an. Die komplett aus Holz gearbeitete Burg mit zwei imposanten Türmen fällt wegen ihrer stolzen Größe schon aus einiger Entfernung ins Auge. Eine Seilbrücke verbindet die Türme. Zum Spielen laden ebenso zwei hölzerne Pferde ein. Eine Sandspielfläche und eine Schaukelanlage komplettieren die Ausstattung.

Noch ist der Spielplatz gesperrt. Die offizielle Eröffnungsfeier ist für Sonntag, 6. November, um 15.30 Uhr vorgesehen. Anschließend, gegen 17 Uhr, sind die kleinen Besucher eingeladen, am Laternenumzug im Gartenschaugelände teilzunehmen.

Aktuell gibt es 20 öffentliche Spielflächen

Bereits an diesem Samstag, 29. Oktober, startet die Stadt eine neue Online-Umfrage. „Jeder kann daran teilnehmen“, betont Berghahn-Macken. „Hauptsächlich richtet sich die Befragung natürlich an Kinder und Jugendliche.“

Insgesamt gibt es in der Kur- und Badestadt aktuell 20 öffentliche Spielflächen, darunter sind bereits einige Themen-Spielplätze. Der am Ulmenhof zum Beispiel hat den Schwerpunkt Landwirtschaft. In der Maximilian-Kolbe-Straße geht es um die unendlichen Weiten des Weltraums. Und in Nähe der Fliederstraße dreht sich – nomen est omen – alles um das Thema Blumen.

Nun folgt der Blick nach vorne. Die Stadt erhofft sich von der neuen Online-Umfrage (www.unser-bali.de) möglichst viele Vorschläge für weitere Spielplätze. Die favorisierten Ideen werden anschließend im Rat diskutiert. Darauf folgen die Gespräche mit den Spielgeräte-Herstellern.

Übrigens: Für den Spielplatz am See gibt es bereits ein konkretes Thema für die Umgestaltung. Hier wird es um das Meer und die Schifffahrt gehen.

Abschließend macht Berghahn-Macken noch Angaben zum Zeitplan: „Von der Umfrage bis zur Eröffnung eines komplett neu gestalteten Spielplatzes vergeht mindestens ein ganzes Jahr. Die intensive Planungsphase und die langen Lieferzeiten der Hersteller sind dafür maßgeblich verantwortlich.“