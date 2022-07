Bad Lippspringe zeigt Solidarität mit den Menschen in der Ukraine

Bad Lippspringe

Als am 24. Februar 2022 Russland die Ukraine überfiel, löste das neben weltweiter Empörung auch eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. In Bad Lippspringe war das nicht anders. „Ob Vereine, Firmen oder Einzelpersonen – sie alle haben sich in den Dienst der guten Sache gestellt und fleißig gespendet“, betont Michael Heck, Leiter der Badestädter Feuerwehr, in einer Bilanz. Bei der Hilfsaktion zeichnete die örtliche Feuerwehr für die Organisation verantwortlich. Der Spendenbetrag insgesamt beläuft sich aktuell auf 25.300 Euro.

Von Klaus Karenfeld