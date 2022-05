Bad Lippspringer Bauverein Friedenskapelle bestätigt Führungsteam

Der Bauverein Friedenskapelle setzt auf personelle Kontinuität: Einstimmig hat die Mitgliederversammlung Hans Friedrich Ludmann für zwei weitere Jahre zum Vorsitzenden gewählt. Auch die weiteren Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Feier zum 35-jährigen Bestehen am 25. September

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause hat sich der Bauverein wieder zur regulären Jahreshauptversammlung getroffen. Während andere Vereine einen Rückgang bei den Mitgliederzahlen beklagen, konnte Ludmann auf eine gegenläufige Entwicklung hinweisen. Seit der letzten offiziellen Versammlung sind ihm zufolge fünf neue Mitglieder dem Verein beigetreten. Die Gesamtzahl beläuft sich aktuell auf 82. Und Ludmann gibt sich ehrgeizig: „Es wäre schön, wenn wir als nächstes Ziel die Zahl 100 ins Blickfeld nehmen würden.“

Der Jahresbericht des Vorsitzenden vermittelte aber auch unerfreuliche Nachrichten: So ist Anfang 2022 am Dach der Friedenskapelle erneut eine undichte Stelle entdeckt worden. Und zwar konkret im Bereich des rechten Pfeilers. Zusammen mit einem Bad Lippspringer Dachdecker hat sich der Vorstand den Schaden angesehen. Sobald die Witterung es zulässt, soll die schadhafte Stelle genau lokalisiert und anschließend mit Flüssigkunststoff versiegelt werden.

250 Kerzen geklaut

Kopfschütteln bei den Mitgliedern löste ein Vorfall aus, der sich erst vor wenigen Wochen ereignete. Einbrecher haben nachts die Friedenskapelle heimgesucht und immerhin 250 Kerzen entwendet. „Zerstörungen am Gebäude gab es glücklicherweise nicht“, fügte Ludmann hinzu.

Bei den turnusmäßigen Neuwahlen wurde Hans Friedrich Ludmann in seinem Amt bestätigt. Das Votum für die weiteren Vorstandsmitglieder fiel ebenfalls einstimmig aus. Thomas König bleibt zweiter Vorsitzender, Meinolf Lummer fungiert weiter als Kassierer. Für die Öffentlichkeitsarbeit zeichnet Peter Kobert auch in den kommenden zwei Jahren verantwortlich. Für die Gottesdienste an der Friedenskapelle ist „Urgestein“ Paul Bunse zuständig. Und Franz Bee übernimmt wieder die Materialbeschaffung.

Bunse betonte, dass die Friedenskapelle nach wie vor auch vom guten Besuch der Gartenschau profitiere. Gerade bei Veranstaltungsattraktionen wie Sandwelten, Kürbisfestival oder zuletzt dem Waldleuchten würden viele Gäste auch das religiöse Kleinod aufsuchen.

Übrigens: Die Feier zum 35-jährigen Bestehen der Friedenskapelle im Gartenschaugelände findet am 25. September statt.