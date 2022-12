Bad Lippspringer DRK-Urgestein Heinz Otten feiert  85. Geburtstag 

Er ist ein Urgestein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Bad Lippspringe: Am heutigen 30. Dezember begeht Heinz Otten seinen 85. Geburtstag.

Heinz Otten trat bereits 1955 als 18- Jähriger in die Dienste des DRK. Zwar wurde er 2011 aus dem aktiven Dienst verabschiedet, aber das bedeutete für ihn noch lange nicht das Ende der Arbeit für das DRK. So ist er noch fast täglich „Besucher“ und „guter Geist“ des DRK Hauses an der Detmolder Straße, das nicht ohne Grund seinen Namen trägt. Bis heute übt er noch regelmäßig organisatorische Tätigkeiten im Hause aus, wie interne Postverteilung und Postverschickung sowie Mitorganisation der Ehrenkameradschaft. Insbesondere widmet er sich weiterhin der Abrechnung und Organisation des fahrbaren Mittagstisches „Essen auf Rädern“, eines seiner „Kinder“ im DRK Ortsverein.

Drei Schwerpunkte kennzeichnen den Lebensweg von Heinz Otten: seine Familie, die Leitung eines Supermarktes in Bad Driburg und die jahrzehntelange ehrenamtliche Tätigkeit im DRK.

Im Jahr 1969 übernahm Heinz Otten als Schatzmeister für mehr als 40 Jahre die Verantwortung über die Finanzen im DRK-Ortsverein. Um dessen Aufgaben in der Badestadt gerecht werden zu können, lag sein großes Augenmerk auf einer kontinuierlichen Erarbeitung einer soliden Finanzlage des Vereins. Mit einer großen Bausteinaktion wurde der Grundstein für die Finanzierung eines eigenen DRK-Gebäudes gelegt. Es ist somit nicht verwunderlich, dass die Einweihung dieses Gebäudes an der Detmolder Straße im Januar 1986 sehr eng mit seiner Schaffenskraft verbunden war. In Anerkennung seiner Leistung bekam das DRK-Haus den Namen „Heinz-Otten-Haus“. Mit der Einweihung einer eigenen Rettungswache 1995 übernahm Heinz Otten hier die Geschäftsführung, die bis zur Übernahme durch den Kreisverband in den Händen des Ortsvereins gelegen hat.

Wer fast sein ganzes Leben in den Dienst am Nächsten stellt, der erfährt auch offizielle Ehrungen: 1981 Verleihung der Verdienstmedaille des DRK-Landesverbandes, 1998 Verleihung der goldenen Ehrennadel und des DRK-Ehrenzeichens (höchste Auszeichnung des DRK-Bundesverbandes), 2006 Verleihung des Bundesverdienstkreuzes für jahrzehntelanges Engagement im sozial-karitativen Bereich und 2018 Verleihung der Ehrennadel der Stadt Bad Lippspringe.

„Die gesamte DRK-Familie, insbesondere der DRK-Ortsverein Bad Lippspringe, dankt Heinz Otten für die Jahrzehnte seiner intensiven und erfolgreichen Arbeit im Dienst an den Menschen“, so der erste Vorsitzende Ulrich Knorr. „Für den heutigen Tag wünschen wir ihm alles Gute und gratulieren herzlich zum Geburtstag.“