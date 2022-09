Bad Lippspringer Haushalt mit vielen Unbekannten

Als der Haushalt 2022 am 7. Februar durch den Bad Lippspringer Rat verabschiedet wurde, sah die Welt anders aus. Es gab noch keinen Krieg in der Ukraine, die Preise waren moderat und die Inflation stieg weniger stark an. Das hat sich in den vergangenen sechs Monaten gründlich geändert.

Kämmerer Till Kremeyer und sein Team sehen sich vor schwer kalkulierbare finanzielle Aufgaben und Herausforderungen gestellt. Im Stadtrat gab er jetzt einen aktuellen Sachstandsbericht zur Haushaltsentwicklung in Bad Lippspringe.

Wie überall bundesweit sind auch in Bad Lippspringe die Energiepreise förmlich explodiert. Kremeyer geht in seiner aktuellen Prognose davon aus, dass sich 2022 die städtischen Aufwendungen für Gas und Strom gegenüber dem ursprünglichen Ansatz fast verdoppeln werden. Und zwar von 640.000 Euro auf 1,16 Millionen Euro.

Und auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat Folgen. 275 Flüchtlinge aus dem osteuropäischen Land leben aktuell in Bad Lippspringe. Die Stadt kommt zum einen für die notwendigen Asylleistungen auf, die Kremeyer für 2022 mit immerhin 1,5 Millionen Euro bezifferte. Im ursprünglichen Haushaltsansatz war die Kämmerei noch von einem Betrag von 889.000 Euro ausgegangen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat im Gegenzug angekündigt, sein Erstattungsvolumen deutlich anzuheben. Und zwar für Bad Lippspringe von 415.000 Euro auf eine Million Euro.

Der Blick auf den Ergebnishaushalt fällt dagegen aus Sicht der Stadt insgesamt erfreulich aus. Durch den Verkauf von Gewerbegrundstücken am Kalli-Gaulke-Weg flossen mittlerweile 326.000 Euro zusätzlich in die Stadtkasse. Ein Plus erwartet Kremeyer auch bei den Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern sowie bei den Konzessionsabgaben für Strom, Wasser und Gas.

Stadt rechnet mit negativem Jahresergebnis

Kaum Veränderungen zum ursprünglichen Haushaltsansatz sieht Kremeyer bei den Einnahmen aus der Grund- und Gewerbesteuer. Beim Familienleistungsausgleich sieht die Kämmerei eine größere Abweichung zum ursprünglichen Ansatz. Demzufolge darf die Stadtkasse mit zusätzlichen Zuweisungen von 137.000 Euro rechnen.

In dem im Februar vom Rat verabschiedeten Haushalt war die Stadt noch von einem negativen Jahresergebnis von 1,78 Millionen Euro ausgegangen. Nach dem aktuellen Stand der Prognosen – das ein Minus von 1,75 Millionen ausweist – dürfte sich daran wenig ändern. Kremeyer betonte in diesem Zusammenhang aber auch, dass der weitere Fortgang des Ukraine-Krieges und auch die anhaltende Energiekrise alle Prognosen noch einmal kräftig durcheinander wirbeln könnten.

Und noch etwas war dem Kämmerer wichtig zu betonen: „Aktuell werden keine Kassenkredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen.“ Das gelte im Übrigen auch für die ursprünglich vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 6,8 Millionen Euro. Sie muss voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden, da sich einige Investitionen in das kommende Jahr verschieben.