Bad Lippspringer Landjugend lädt zur lebenden Krippe ein

Bad Lippspringe

Ein Erfolg geht in Serie: Um die lange Wartezeit bis zum heiligen Abend zu verkürzen, lädt die Landjugend Bad Lippspringe wieder zum Besuch der lebenden Krippe auf dem Hof Rudolphi ein. Die Premiere im Jahr 2021 lockte etwa 2000 Besucher an. Start in diesem Jahr ist an diesem Samstag, 10. Dezember.

Von Klaus Karenfeld