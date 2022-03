Bad Lippspringer MZG unterstützt palliativmedizinische Versorgung im Kreis Paderborn

Bad Lippspringe

Mit einem neuen Angebot unterstützt das Medizinische Zentrum für Gesundheit (MZG) in Bad Lippspringe die palliativmedizinische Versorgung im Kreis Paderborn. In der Zeit von 28. März bis zum 20. Mai richtet die Palliativstation der Karl-Hansen-Klinik eine zunächst zeitlich befristete Telefonsprechstunde ein. Interessenten können ihre individuellen Fragen mittwochs in der Zeit von 13 Uhr bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 05252/954252 stellen.