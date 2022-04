Bad Lippspringer öffnen ihre Herzen

Am Stand der Feuerwehr Bad Lippspringe gab es reichlich info-Material zum Krieg in der Ukraine und seine verheerenden Folgen. Die Spendenaktion am Sonntag verfolgte zwei klare Ziele. Zum einen soll das Geld der Bereitstellung von dringend benötigten medizinischen Materialien für Krankenhäuser dienen und zum anderen der Anschaffung von persönlicher Schutzausrüstung für die in der Krisenregion tätigen Feuerwehren und Rettungsdienste zugute kommen.

Foto: Klaus Karenfeld