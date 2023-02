Beeindruckende Spendenaktion in Bad Lippspringe für Erdbebenopfer in der Türkei

Im Burgcasino des Kongresshauses haben zahlreiche Helfer so viele Hilfsgüter gesammelt, dass drei Transporter und ein 7,5-Tonner nötig waren, um die vielen Kartons mit warmer Kleidung, Hygieneartikeln, Medikamenten und Babynahrung zum Flughafen Paderborn/Lippstadt zu bringen. Von dort aus wurden die Hilfsgüter noch am Samstagabend in das Erdbebengebiet in der Türkei geflogen.

Foto: Stadt Bad Lippspringe