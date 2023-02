Bauarbeiten an Wasserleitungen vom 8. bis 17. März

Bad Lippspringe

Die Straße Im Bruch muss in Höhe von Hausnummer 12 vom Mittwoch, 8. März, an bis voraussichtlich Freitag, 17. März, voll gesperrt werden. Das teilte die Stadt Bad Lippspringe am Dienstag mit.