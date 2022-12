Bad Lippspringer Weihnachtssänger sammeln 8600 Euro

Eine neue Rekordsumme. Die bislang höchste Summe kam im vergangenen Jahr mit 6000 Euro zusammen. Die nun gesammelten 8600 Euro werden auf drei Projekte verteilt. Nach Angaben der Bad Lippspringer Hobbysänger geht ein Anteil an eine junge Frau aus Bad Lippspringe, die nach einer Impfung nicht mehr richtig laufen kann und eine Art Blutwäsche (Help-Apharese) bekommt. Durch diese Therapie sei eine deutliche Besserung erkennbar. Da die Krankenkasse aber keine Kosten für die Therapie übernehme, hilft die Bad Lippspringer Sängergruppe.

Unterstützt wird auch die sechsjährige Maja, die einen schweren Start ins Leben hatte, was sich bis heute auf ihre geistige und körperliche Entwicklung auswirke. Sie musste nach Angaben der Bad Lippspringer Sänger am offenen Gaumen operiert werden, konnte nicht schlucken und somit nicht trinken. Nach und nach hätten sich weitere starke Beeinträchtigungen gezeigt. Die bis heute unklare Diagnose belaste die Familie, die alles daran gesetzt hat, dass Maja alleine sitzen, laufen, selbstständig essen gelernt hat. Sprachlich habe sich bei ihr dank vieler Therapien und Übungen schon einiges getan, und nun besucht sie eine Förderschule.

Eltern wollen Maja weiter fördern

Die Eltern wollen Maja gerne weiter fördern, und die Bad Lippspringer Hobbysänger möchten ihr die Teilnahme an einer sogenannten ABM-Therapie ermöglichen. Seit 1,5 Jahren wird Maja damit regelmäßig therapiert, und jedes Mal kämen neue Erfolge dazu. Seitdem könne sie Personen mit den Augen fixieren, an der Hand durch ein Geschäft gehen, auf einem Dreirad sitzen, mit den Eltern kuscheln und vor allem: lächeln.

Außerdem wird mit einem Anteil des Spendengeldes eine Weihnachtsfeier für 67 Kinder bei „Die Sputniks e.V. – SH Bielefeld“, eine Vereinigung russischsprachiger Familien mit Kindern mit Beeinträchtigungen in Deutschland, ermöglicht. Seit März 2022 besuchen diese Selbsthilfegruppe 30 ukrainische Familien, die auch an dieser weihnachtlichen Feier teilnehmen wollen. Die Selbsthilfegruppe steht den russischsprachigen Eltern und Angehörigen dieser Kinder das ganze Jahr über mit Rat und Tat zur Seite, ermöglicht Treffen und Informationsabende. Aufgrund der Erkrankungen sind die Kinder mit ihren Angehörigen häufig isoliert und es ist für sie nicht leicht, an einer „normalen“ Weihnachtsfeier teilzunehmen. Kleine Geschenke, ein Weihnachtsbaum, Gedichte, Lieder und ein Märchenerzähler können ihnen aber sicher ein fröhliches Kinderlachen in die Gesichter zaubern und den Geist der Weihnacht in die Herzen bringen.

Neben dem Weihnachtssingen hatten die Bad Lippspringer Hobbysänger in diesem Jahr beim Jahreskonzert des Männerchors Harmonie einen kleinen Gastauftritt im Kongresshaus und konnten im Anschluss Spenden für die Projekte sammeln. Spenden kämen aber auch von verschiedenen Vereinen und Privatpersonen, die die Weihnachtssänger aus Bad Lippspringe unterstützen.