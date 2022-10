Bad Lippspringer wird Hoflieferant beim Papst

Wenn an diesem Wochenende das Stadtfest in Bad Lippspringe offiziell eröffnet wird, dann freuen sich viele Bad Lippspringer auf die Rückkehr des historischen Umzugs mit Schauspiel, der ein Stück Stadtgeschichte anschaulich vermittelt. Die Generalprobe verlief vielversprechend.

Es ist eine Zeitreise in die Vergangenheit – kurz nach Beginn des 20. Jahrhunderts. In Bad Lippspringe herrscht große Aufregung. Soeben verbreitet der Gemeindediener die frohe Kunde: Sylvester Hecker, Eigentümer der Liborius-Heilquelle, ist zum päpstlichen Hoflieferanten ernannt worden. An das historisch verbriefte Ereignis soll beim Stadtfest-Schauspiel am Sonntag, 9. Oktober, erinnert werden. Die Generalprobe lässt Großes erwarten.