„Bali-Bahn“ rollt aus Bad Lippspringe weiter nach Höxter

Bad Lippspringe/Höxter

Für die einen bedeutet es Abschied, für die anderen Vorfreude: Die Stadt Bad Lippspringe hat am Freitag offiziell die „Bali-Bahn “an den Gastgeber der nächsten Landesgartenschau übergeben. Die Stadt Höxter richtet das Großereignis, das in 2017 in Bad Lippspringe stattfand, vom 20. April 2023 an aus. Die elektrisch angetriebene Bimmelbahn wird dann als Shuttle-Service zwischen der Innenstadt und dem Kloster Corvey fahren.

Von Uwe Hellberg