Bevölkerung in Bad Lippspringe wächst um 15,8 Prozent

Bad Lippspringe

Der Landesbetrieb IT-NRW hat seine Bevölkerungsprognose von 2020 in Teilen korrigiert. Und die neuen Zahlen haben es in sich: Die Stadt Bad Lippspringe, der laut bisheriger Berechnung bis 2040 ein Bevölkerungsrückgang von knapp elf Prozent vorausgesagt worden war, kann jetzt mit einem satten Plus von 15,8 Prozent rechnen.

Von Klaus Karenfeld