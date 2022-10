Bewegung reduziert das Krebsrisiko

Mit der Integration eines Spezialprogramms in die Therapien optimiert die Cecilien-Klinik in Bad Lippspringe, die als onkologische Schwerpunktklinik zum Verbund des Medizinischen Zentrums für Gesundheit (MZG) gehört, die Prävention gegen Krebserkrankungen. Die Betrachtung von sogenannten metabolischen Einheiten (MET) kann das Risiko deutlich reduzieren, erneut an Krebs zu erkranken.

Onkologische Schwerpunktklinik in Bad Lippspringe integriert Spezialprogramm in Therapien

Mit Bewegung gegen Krebs, wie hier im Heilwald, darauf setzt das MZG in Bad Lippspringe.

Bewegung gegen Krebs, so lautet laut MZG das Erfolgsrezept. Seit vielen Jahren sei bekannt, dass ausreichend Bewegung das Risiko für die Entstehung von Krebserkrankungen verringere. Vergleichsweise jung sei die Erkenntnis, dass sich mit geeigneten Bewegungsformen auch das Rückfall-Risiko nach einer Krebserkrankung um bis zu 50 Prozent reduzieren lasse. „Die äußerst positiven Ergebnisse von Studien mit mehr als 10.000 Menschen lassen wir zunehmend in unsere Therapien einfließen“, erläutert Chefarzt Dr. Jan-Hinnerk Stange.

Die Cecilien-Klinik verfolge mit ihren Rehabilitationsmaßnahmen das Ziel, die Leistungsfähigkeit der Patientinnen und Patienten wiederherzustellen sowie die Lebensqualität und Lebensfreude zu verbessern. „Wir kombinieren medizinische und therapeutische Verfahren, die individuell auf das Krankheitsbild abgestimmt werden. Neben Physiotherapie, Sporttherapie und Mobilitätstraining betrachten wir dabei ab sofort auch die metabolischen Einheiten“, bestätigt Dr. Stange.

Krebsrisiko um 50 Prozent minimieren

Metabolische Einheiten (MET) zeigen den Umfang der Bewegung an, die Patienten im Rahmen ihrer Therapie absolvieren. Mit 40 Einheiten pro Woche zusätzlich zum Grundumsatz lasse sich das Risiko, erneut an Krebs zu erkranken, sogar bis zu fünfzig Prozent reduzieren. Entsprechende Erfolge ließen sich beispielsweise mit zügigem Spazierengehen erreichen, wofür sich der benachbarte Heilwald als wohltuende natürliche Umgebung anbiete. „Es muss nicht zwingend eine intensive sportliche Betätigung sein. Wichtig ist, dass die Menschen regelmäßig in Bewegung bleiben“, verdeutlicht Dr. Stange.

Im Rahmen ihrer Therapiepläne führen die qualifizierten Mitarbeitenden der Cecilien-Klinik die teilweise spürbar geschwächten Patienten an die Beschäftigung mit metabolischen Einheiten heran. Schulen und motivieren - mit dieser Strategie wollen die Therapeuten dazu beitragen, die Patienten nach einer überstandenen Krebserkrankung vor einem Rückfall zu bewahren. Das Führen eines MET-Tagebuchs könne die Integration in den Alltag auch nach dem Aufenthalt in der Klinik erleichtern und zu dauerhafter Bewegung beitragen.