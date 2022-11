Bibi Blocksberg kommt ins Kongresshaus Bad Lippspringe

Bibi Blocksberg, die berühmteste kleine Hexe Deutschlands, geht mit ihrem Musical „Alles wie verhext!“ auf große Tournee und tritt dabei am Sonntag, 19. März 2023, im Kongresshaus in Bad Lippspringe auf. Einlass ist ab 14 Uhr, Beginn der Vorstellung ist um 15 Uhr.

Die berühmteste kleine Hexe Deutschlands tritt am 19. März 2023 auf

Bibi Blocksberg tritt mit ihrem Musical „Alles wie verhext!“ am Sonntag, 19. März 2023, im Kongresshaus in Bad Lippspringe auf.

Jeder kennt das, es gibt Tage, an denen einfach alles schiefläuft! Das fängt morgens schon beim Aufstehen mit dem falschen Fuß an und zieht sich über den ganzen Tag. Dann ist einfach „Alles wie verhext!“. Einen solchen Tag hat auch die kleine, freche Hexe Bibi Blocksberg erwischt: Abends ist dann auch noch Walpurgisnacht auf dem Blocksberg. Aber was wird Walpurgia, die Vorsitzende des Hexenrates, bloß dazu sagen, wenn dort auch alles schiefläuft?

Wird es den Hexen der Familie Blocksberg an diesem „verhexten“ Tag gelingen, das Hexenfeuer zur Walpurgisnacht wie vorgesehen zu entzünden? Die kleinen und großen Hexen-Fans im Saal dürfen Bibi, ihrer Mutter und ihrer Oma sogar dabei helfen, denn bei diesem Familien-Pop-Musical ist Mitmachen dringend erwünscht – gerne auch verkleidet. Kleine und große Hexen in Kostümen sind willkommen! Tickets sind erhältlich unter www.westfalen-blatt.de/shop/tickets.