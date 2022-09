Bielefelder Straße in Bad Lippspringe gesperrt

Zwei Baustellen in Bad Lippspringe könnten von Montag, 26. September, an für Verkehrsbehinderungen sorgen. Bis Mittwoch, 28. September, wird die Bielefelder Straße voll gesperrt.

In dieser Zeit wird im Zuge der Bauarbeiten an der Bielefelder Straße 9 ein Kran auf der Straße aufgestellt. Eine Umleitung wird eingerichtet und ausgeschildert. Die Stadt Bad Lippspringe bittet alle Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Beachtung und Verständnis.

Aufgrund von Abrissarbeiten an der Detmolder Straße 105 kann es in diesem Bereich von Montag, 26. September, an zu Verkehrsbehinderungen kommen. Um die Baustelle abzusichern, wird der Gehweg vollständig gesperrt und die Fahrbahn in Richtung Schlangen bis voraussichtlich Freitag, 14. Oktober, eingeengt.

Der Straßenverkehr kann während der gesamten Maßnahme in beide Richtungen fließen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.