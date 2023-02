Bielefelder Straße in Bad Lippspringe wird halbseitig gesperrt

Bad Lippspringe

Aufgrund einer Baustelle wird die Bielefelder Straße in Bad Lippspringe in Höhe der Hausnummer 9 am Freitag, 24. Februar, halbseitig gesperrt. Dort wird in der Zeit von 6 bis voraussichtlich 16 Uhr Beton angeliefert, teilt die Stadt Bad Lippspringe mit.