Bioladen in Bad Lippspringe trotzt Krisenstimmung

Umsatzrückgang, Insolvenzen, existenzielle Sorgen: Die deutsche Bio-Branche steckt laut Bauernverband in der Krise. Relativ gelassen betrachtet Anne Bee-Kößmeier, Inhaberin von Naturkost Lindenhof in Bad Lippspringe, die Entwicklung: „Es war klar, dass es nicht so weitergeht wie in den Corona-Jahren.“

Anne Bee-Kößmeier gehört zu den „alten Hasen“ in der Branche. Ihr Geschäft gibt es seit 35 Jahren. 1987 eröffnete ihr Bruder Wilhelm Bee den Hofladen, in dem er selbst hergestelltes Getreide und Fleisch anbot. Ein halbes Jahr später stieg seine Schwester mit ein. Als Wilhelm Bee 2004 mit seinem landwirtschaftlichen Betrieb nach Sachsen-Anhalt umzog, übernahm seine Schwester das Geschäft und wandelte es in einen Bioladen um. Die momentane Entwicklung in der Branche sieht sie gelassen: „Hochs und Tiefs gab es immer mal. Das ist normal. Und dass die Boomjahre 2020 und 2021 auf Dauer nicht so weitergehen konnten, war absehbar.“