Biomüll-Trennung ist ein Problem: Bad Lippspringe plant Informationskampagne

Ist es Gleichgültigkeit oder gezielte Absicht? Die Stadt Bad Lippspringe registriert einen wachsenden Anteil an Restmüll, der in der Grünen Tonne entsorgt wird. Die Badestadt wird sich deshalb der kreisweiten Kampagne „#WIRFUERBIO“ anschließen und plant eine eigene Informationsinitiative.

Es waren drastische Bilder, mit denen Frank Buchheister und Daniela Freyer von der Stadt Bad Lippspringe, ihren Vortrag im Umweltausschuss eröffneten. Die Grüne Tonne, so ihre ernüchternde Einschätzung, wird in Bad Lippspringe immer häufiger dazu genutzt, neben Rasen- und Heckenschnitt auch überflüssigen Haushalts- und Plastikmüll zu entsorgen. „Dieses beklagenswerte Verhalten beschränkt sich nicht auf einzelne Straßen oder Stadtteile, sondern durchzieht das gesamte Stadtgebiet von Bad Lippspringe“, stellte Buchheister fest.

Und das hat Folgen: Der aus dem Biomüll gewonnene Kompost wird im Frühjahr als natürlicher Dünger auf den Feldern und in den Gärten aufgebracht. Allerdings enthält er inzwischen auch einen hohen Anteil an Mikroplastik, der sich später auch in den unterschiedlichen Nahrungsmitteln nachweisen lässt.

Dabei ist Biomüll ein wertvoller Rohstoff – vorausgesetzt, er wird sortenrein getrennt. Leere Konservendosen, Plastikflaschen oder ähnliches gehören nicht in die Grüne Tonne, ebenso wenig kompostierbare Plastiktüten. Die Stadt Bad Lippspringe wird sich deshalb der kreisweiten Kampagne „#WIRFUERBIO“ anschließen. Ziel der Aktion ist es laut Freyer, „Abfälle und Wertstoffe dem richtigen Wertstoff-Kreislauf zuzuführen“. Das wiederum hätte zwei Vorteile: Die Entsorgungskosten würden gesenkt. Und aus Biomüll kann CO 2 -neutrale Energie gewonnen werden.

Die Stadt Bad Lippspringe plant kurzfristig eine eigene Informationskampagne für ihre Bürgerinnen und Bürger. Erstmals am 28. April und danach jeweils alle zwei Wochen wird die Verwaltung mit einem Infostand auf dem örtlichen Marktplatz vertreten sein. Die Aktion soll bis in den Juni fortgeführt werden. Ebenso angedacht ist eine mehrsprachige Info-Broschüre. Auch in den örtlichen Schulen soll die ordnungsgemäße Mülltrennung so bald wie möglich im Unterricht behandelt werden. „Dieses Thema kann nicht früh genug angegangen werden“, ist Daniela Freyer überzeugt: „Denn was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.“

Einige Ausschussmitglieder gaben die Anregung, den Infostand nicht ausschließlich auf dem Marktplatz, sondern abwechselnd auch vor den Einkaufsmärkten der Stadt aufzubauen. Markus Wille (FWG) gab sich zudem überzeugt, dass neben der Info-Kampagne auch Sanktionen für notorische Umweltsünder ins Auge gefasst werden müssten. Buchheister zufolge gibt es bereits Kontrolleure des ASP in Paderborn, die regelmäßig die Biotonnen auf die vorgeschriebene Mülltrennung hin kontrollieren. Eine nicht korrekt befüllte Tonne wird dann mit einer gelben Karte versehen und nicht entleert. Buchheister geht im Übrigen von einer weiteren Verschärfung des Abfallwirtschaftsgesetzes im Sommer 2022 aus. Sanktionen und Strafen für Umweltsünder dürften dann noch höher ausfallen.