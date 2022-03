Bluttat im Arnikaweg: Verhandlung vor Paderborner Schwurgericht hat begonnen

Paderborn

„Blut“ ist das Wort, das oft fällt im Gerichtssaal an diesem Tag. „Blut überall“, „das Blut hat gespritzt“, „alles voller Blut“. So gruselig dies klingt, so zutreffend beschreiben diese Formulierungen, was die Zeugen übereinstimmend mitbekommen haben von jener Tat, die sich am frühen Morgen des 19. September vergangenen Jahres im Arnikaweg in Paderborn ereignet hat – und die einen Mann aus Bad Lippspringe das Leben kostete.

Von Ulrich Pfaff