Brandstiftung: Polizei ermittelt nach Feuer in Bad Lippspringe gegen Bewohner

Bad Lippspringe

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus An der Thune ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen einen Bewohner (54). Ein Nachbar (31) bemerkte am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr Rauch aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss aufsteigen.