Breitensportangebot ist vorbildlich: Feierstunde zum 125-jährigen Bestehen des TV Jahn Bad Lippspringe

Bad Lippspringe

Auch ein großer Verein hat einmal klein angefangen: Vor genau 125 Jahren schlug die Geburtsstunde des TV Jahn Bad Lippspringe. Gründungsväter damals waren zwölf sportbegeisterte Männer. Heute gehören dem Breitensportverein und seinen aktuell sechs Abteilungen 820 Mitglieder an. Das Jubiläum gab am Sonntag Anlass für eine Feierstunde in der Jahn-Turnhalle.

Von Klaus Karenfeld