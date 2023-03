Kämmerer Till Kremeyer und Bauamtsleiterin Tanja Berghahn-Macken zeigten im Juli die Verortung des neuen Mobilitätshafens im Stadtplan. Die Stadt hatte im Gewerbegebiet„ Am Vorderflöß“ ein Grundstück erworben. Eine Ratsmehrheit hat die Investition in Mobilitätsbrücken nun gestrichen.

Die Fraktionen von SPD, Grünen, FWG und der Linken hatten zum ersten Mal in der Geschichte der Badestadt einen Haushaltsentwurf mit ihren Stimmen durchfallen lassen, weil sie Investitionen von rund 24 Millionen Euro für zu hoch erachteten und eine Anhäufung von Schulden ablehnten. Nach intensiven Verhandlungen gelang schließlich am vergangenen Montag in einer weiteren Ratssitzung doch noch die Verabschiedung des Haushalts 2023. Allerdings wurde durch Streichungen die Investitionssumme und damit eine Kreditaufnahme um über neun Millionen Euro verringert. Zu den Streichungen zählen auch 1,3 Millionen Euro für das Mobilitätskonzept.

Nun seien neue Weichenstellungen insbesondere in den Bereichen Klimaschutz und Mobilität erforderlich, meint Bürgermeister Ulrich Lange. „Gerade vor dem Hintergrund der bereits vorhandenen Probleme im innerstädtischen Verkehr wäre eine zeitnahe Verbesserung der Situation auch in ökologischer Hinsicht und mit Blick auf den Erhalt des Prädikats ‚Heilklimatischer Kurort der Premium Class‘ sehr sinnvoll gewesen“, erläutert Lange seine Sichtweise. Nun komme es darauf an, die Konsequenzen aus der Beschlusslage anzuerkennen und anzugehen.

„Klimaschutzkonzept neu denken“

Ganz eng mit den Mobilitätsbrücken verknüpft sei das Klimaschutzkonzept für Bad Lippspringe, in dem das Thema Mobilität ein wesentlicher Baustein sei. „Hier müssen wir jetzt voraussichtlich ganz neu denken“, gibt Lange zu bedenken. Allein für die Gartenschau, die erfolgreichen städtischen Veranstaltungen und die Kliniken des Medizinischen Zentrums für Gesundheit (MZG) müssten aus Sicht des Bürgermeister „zusätzliche Parkplätze am Rande der Stadt entstehen, um die Innenstadt nicht zu überlasten“. Ebenso seien für das Projekt „City-Outlet“ entsprechende Parkflächen mit guter Anbindung an die Innenstadt eine zwingende Voraussetzung.

„Hinzu kommen dringend notwendige Lösungen für den zunehmenden Verkehr auf der Detmolder Straße, an der aktuell mehr als 100 weitere Wohneinheiten entstehen. Hier geht es auch um eine optimierte Ampelsteuerung, die bereits seit Jahren diskutiert wird“, so Lange. Die Parteien, die zu den Mobilitätsbrücken eine ablehnende Haltung entwickelt hätten, müssten nun Lösungen für die Zukunft unter Berücksichtigung des Klimaschutzes aufzeigen oder zumindest nicht weiter blockieren. Er wolle das Thema in der nächsten Ratssitzung am Montag, 20. März, auf die Tagesordnung setzen.