Café in der Gartenschau Bad Lippspringe mit neuem Namen

Pünktlich zum Start der Hauptsaison hat das neue Café Waldgrün in der Gartenschau Bad Lippspringe seine Türen geöffnet. Hier gibt es aromatische Kaffeespezialitäten und weitere Leckereien. Das im Kaiser-Karls-Park gelegene frühere Café Martinus im Park hat einen neuen Anstrich und einen neuen Namen bekommen.

Mit viel Liebe zum Detail: Restaurantfachfrau Stephanie Millard leitet das neue Café Waldgrün in der Gartenschau Bad Lippspringe und hat den Räumlichkeiten mit liebevoll gestalteten Deko-Elementen ein gemütliches Ambiente verliehen.

Passend zur naturnahen Umgebung der Gartenschau heißt es jetzt Café Waldgrün. Neu im kulinarischen Angebot sind frische belgische Waffeln. Auch ein Eissortiment, Limonaden-Spezialitäten, Aperol Spritz oder Lillet Wild Berry sind vertreten. Das Konzept der Selbstbedienung habe sich in den vergangenen Jahren bewährt und wird im Café Waldgrün fortgesetzt.

Die Öffnungszeiten sind weiterhin flexibel und passen sich bei Bedarf den Witterungsverhältnissen an. Die Kernöffnungszeiten von 13.30 Uhr bis 18 Uhr gelten von Dienstag bis Samstag. Am Sonntag öffnet das Café bereits um 12 Uhr. Am Montag ist Ruhetag.