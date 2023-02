„Bei uns ist jeder Tap und jeder Ton live“

Rhythmisch, elektrisierend, mitreißend: Das ist Irish Dance. Einer, der das Lebensgefühl Irlands authentisch auf die Bühne bringt, ist Andrew Vickers. Der tänzerische Leiter der Show „Celtic Rhythms direct from Ireland“ spricht im Interview darüber, was die Show in Bad Lippspringe am Freitag, 24. Februar, um 20 Uhr im Kongresshaus so besonders macht.

Herr Vickers, warum sollte man sich die Show in Bad Lippspringe nicht entgehen lassen?

Andrew Vickers: Den Besucher erwartet eine lebendige, dynamische und ursprüngliche irische Tanzproduktion mit einer Top-Auswahl an Tänzern und Musikern, die die grüne Insel zu bieten hat. Die meisten tanzen seit ihrem vierten Lebensjahr, wurden über viele Jahre im traditionellen irischen Tanz ausgebildet und gehören zur Elite Irlands. Die Musiker studieren in Limerick irische Musik, übrigens die einzige Universität weltweit, an der man dieses spezielle Musikgenre studieren kann. Wer in die Atmosphäre Irlands abtauchen möchte, ist hier genau richtig.

Was unterscheidet „Celtic Rhythms direct from Ireland“ von anderen Irish-Dance-Shows ?

Vickers: Bei unserer Show kommt nichts aus der Konserve. Kein Tap und kein einziger Ton – alles wird live gespielt und getanzt. Das schafft eine ausdrucksstarke Atmosphäre, die auch von der rhythmischen Kraft der Musikgruppe getragen wird. Die melodischen Linien des Akkordeons, die rhythmischen Riffs der Gitarre und die wilden und mitreißenden Melodien der irischen Fiddel (Geige, Anmerkung der Redaktion) und Flöte – diese Musiker bringen das Lebensgefühl Irlands absolut authentisch auf die Bühne. Außerdem gibt es ein Music-Battle zwischen mir und unserem Bodhran-Spieler.

Mit „Lord of the Dance“ und „Riverdance“ haben die Irish-Dance-Shows einen Gipfel an Popularität erreicht. Was machen Sie und ihre Crew anders?

Vickers: „Riverdance“ und „Lord oft the Dance“ sind sicherlich Meilensteine in der Geschichte des Irish Dance. Ich habe selbst als Tänzer mehrere Jahre für „Riverdance“ getanzt. Aber die ursprünglich irische Musik, der peitschende Rhythmus und die Power der klackenden Schuhe beim Stepptanz haben bis heute nichts an Faszination verloren. Wir setzen einen anderen Fokus. Wir gehen nicht in die großen Arenen und Mehrzweckhallen, sondern ganz bewusst in Theater und Bürgerhäuser. Dorthin, wo die Zuschauer unsere Live-Performance hautnah miterleben können. Bei uns ist einfach alles viel authentischer. Außerdem haben wir mit unserer Sängerin eine Musikerin im Ensemble, die einige traditionelle Lieder in Gälisch, der ursprünglichen keltischen Sprache, singt. Das sind Momente, die unter die Haut gehen.