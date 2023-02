Celtic-Rhythms-Show sorgt für irisches Lebensgefühl

Bad Lippspringe

Grüne Banner mit goldenen Emblemen schmücken die Bühne, keltische Klänge erfüllen den Raum, und es wird gelacht, getanzt, geklatscht und getrunken. Es fühlt sich ein bisschen an wie ein Abend mitten in Irland, als das Celtic-Rhythms-Ensemble am Freitag (24. Februar) im Kongresshaus in Bad Lippspringe auftrat.

Von Rebecca Borde