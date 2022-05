City-Outlet Bad Lippspringe: Mehrzahl sagt Ja zum Projekt

Bad Lippspringe

Fortschritte auf dem Weg zu einem möglichen City-Outlet in Bad Lippspringe gibt es nach Angaben der Leiterin und Initiatorin Sylvia Schubert. Zwischenzeitlich hat demnach die Mehrzahl der Immobilienbesitzer in der Innenstadt eine Beteiligung an dem Projekt zugesagt. Die Idee eines City-Outlets in Bad Lippspringe werde schrittweise weiterentwickelt.