City-Outlet in Bad Lippspringe: Die Entscheidung naht

Lange ist es um die Planungen eines City-Outlets in Bad Lippspringe ruhig gewesen: Doch jetzt scheint es Schlag auf Schlag zu gehen.

Bis Ende April 2022 sollen sich Immobilienbesitzer entscheiden, ob sie an dem Projekt interessiert sind

Blick in die Arminiusstraße: Die Fußgängerzone und die Innenstadt von Bad Lippspringe sollen durch ein City-Outlet aufgewertet werden. Bis Ende April sollen sich Immobilienbesitzer melden, ob sie an dem Projekt interessiert sind.

Die Entscheidung über die Realisierung eines möglichen City-Outlets in Bad Lippspringe naht. Bis Ende April 2022 möchte die Projektgruppe unter Federführung der Initiatorin Sylvia Schubert von den Immobilienbesitzern eine Rückmeldung haben, ob sie an der zukunftsorientierten Fortführung der Idee auch unter Berücksichtigung einer entsprechenden Wertsteigerung der Immobilien interessiert sind. Das hat die Projektgruppe am Montag mitgeteilt.