City-Outlet: Information im Bad Lippspringer Stadtrat

Wie geht es weiter beim Projekt City-Outlet? Die Leiterin und Initiatorin Sylvia Schubert wird am Montag, 30. Mai, in der öffentlichen Sitzung des Bad Lippspringer Stadtrates über den Status quo berichten. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Kongresshaus.

Sylvia Schubert hatte zuletzt darüber informiert, dass die Mehrzahl der Immobilienbesitzer in der Innenstadt eine Beteiligung an dem Projekt zugesagt hätten. Die Idee eines City-Outlets werde schrittweise weiterentwickelt. So liefen auch Konkretisierungen zur Gründung einer Projektgesellschaft. Zahlreiche Investoren haben laut Schubert schon signalisiert, sich mit namhaften Beträgen beteiligen zu wollen. „Wir befinden uns in einer ganz wichtigen Phase, in der viele Aktivitäten parallel laufen.“

Schubert kündigte auch an, sobald Klarheit über die zentralen Fragen herrsche, werde die Öffentlichkeit im Rahmen einer weiteren Bürgerversammlung informiert. Außerdem plane die Projektgruppe eine Fahrt der Immobilienbesitzer nach Bad Münstereifel, wo das einzige City-Outlet in Deutschland betrieben wird.

Der Stadtrat beschließt in seiner Sitzung am 30. Mai auch über die Öffnung der Geschäfte zu den Veranstaltungen Parkfestival und Sandwelten. Beim Parkfestival soll der Einzelhandel – beschränkt auf die Armi­niusstraße – am Pfingstmontag. 6. Juni, von 13 bis 18 Uhr öffnen dürfen. Zu den Sandwelten geht es um die Öffnung der Geschäfte am Sonntag, 10. Juli, in der Ar­miniusstraße, Marktstraße, am Arminiuspark und Marktplatz.