Das „Herz“ des Rathauses geht in den Ruhestand

Andrea Schipper war als Sekretärin für vier Verwaltungschefs in Bad Lippspringe tätig

Bad Lippspringe

„Ich werde vor die Rathaustür gesetzt.“ Was sich auf den ersten Blick wie ein Hilferuf liest, ist in Wahrheit der nicht ernst gemeinte Anfangssatz einer originellen Einladungskarte. Andrea Schipper, seit Mitte der 1990er Jahre die Sekretärin von vier Bad Lippspringer Stadtdirektoren beziehungsweise Bürgermeistern, hat sich mit dem Monatswechsel in den verdienten Ruhestand verabschiedet.

Von Klaus Karenfeld