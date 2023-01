Das sind die Veranstaltungshöhepunkte 2023 in Bad Lippspringe

Vom Neujahrskonzert über Park- und Kürbisfestival bis hin zum Weihnachtsmarkt an der Burg: Das Bad Lippspringer Veranstaltungsprogramm 2023 setzt auf viele unterschiedliche Höhepunkte. „Ich bin sicher, bei dieser Auswahl ist für jeden etwas dabei“, zeigt sich Stadtmarketing-Leiterin Asli Noyan überzeugt.

Ein Löwe in der Gartenschau. Die Sandwelten gehören mit ihren großen Sandskulpturen zu den Veranstaltungshöhenpunkten in Bad Lippspringe.

Traditionell zu Beginn eines jeden Jahres – so auch 2023 – startet der Bad Lippspringer Veranstaltungskalender mit dem Neujahrskonzert im Kongresshaus. Zum dritten Mal gastiert die „festival:philharmonie westfalen“ in der Kur- und Badestadt. Auf dem Programm stehen die schönsten Klänge der Wiener Strauss-Dynastie. Beginn ist am Samstag, 7. Januar, um 19 Uhr.