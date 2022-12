Der Gesang war ihr in die Wiege gelegt worden

Ihr breit gefächertes Repertoire umfasste einmal stolze 937 Musikstücke. Und auch nach Ende ihrer langjährigen musikalischen Laufbahn erfährt Ellen May Anerkennung und Wertschätzung, die weit über den Kreis Paderborn hinausreichen: Am diesem Freitag, 9. Dezember, feiert die Künstlerin den 90. Geburtstag. Eine enge musikalische Freundschaft verbindet Ellen May bis heute mit dem Bad Lippspringer Männerchor Harmonie.

Ellen May wurde 1932 in Gelsenkirchen-Buer geboren. Die Freude am Gesang war ihr quasi mit in die Wiege gelegt worden. Schon Mutter Luise hatte sich als Künstlerin einen Namen gemacht. Nach der Heirat gab die Sängerin ihre künstlerische Tätigkeit allerdings auf.

Die Mutter war es auch, die das musikalische Talent der Tochter früh erkannte und förderte. So absolvierte Ellen May zunächst ein Musikstudium am Gelsenkirchener Konservatorium der Hochschule für Musik mit dem Schwerpunkt Gesang und Klavier. Bereits vor dem Staatsexamen im Jahre 1956 trat die Koloratursopranistin als Sängerin auf. Stationen ihrer frühen Karriere waren unter anderem das Kongresshaus in Zürich und das Regina-Palast-Hotel in München. Tourneen führten sie durch die Niederlande und zusammen mit dem Radio-Berlin-Tanzorchester durch Süddeutschland.

Auftritt mit Männerchor Harmonie

Eine schicksalhafte Begegnung brachte Ellen May Ende der 1950er Jahre in Kontakt mit dem Kapellmeister Walter Byrr, ihrem späteren Ehemann. Byrr leitete zu dem Zeitpunkt ein eigenes Orchester, das wiederholt auch Gastspiele beim Bayerischen Rundfunk und dem Südwestfunk gab.

Byrrs Kontakt nach Bad Lippspringe im Jahre 1956 hatte sich eher zufällig ergeben, heißt es in einem Zeitungsrückblick vom 15. August 1969. Er habe bereits früh das Potenzial des ostwestfälischen Kurorts erkannt, „einer noch aufstrebenden, aber schon sehr bekannten Badestadt mit bestem Ruf“.

1959 konnte der Orchester-Chef Ellen May von einem gemeinsamen Vertrag überzeugen. Und die erste Bewährungsprobe wartete schon. Zusammen mit dem Kurorchester und dem Männerchor Harmonie gab Ellen May am 21. Oktober 1959 ein Sonderkonzert vor großem Publikum. In Bad Lippspringe war fortan vom musikalischen Dreigestirn die Rede, das aus Byrr und seinem Kurorchester, dem Männerchor Harmonie und der Sängerin Ellen May bestand. Viele gemeinsame Auftritte sollten folgen.

Auch neue Veranstaltungsreihen wurden ins Leben gerufen, wie etwa zu Karneval oder zum Advent.1962 schließlich wurden Byrr und seine Musiker als ständiges und nicht mehr saisonales Orchester in Bad Lippspringe übernommen. Walter Byrr und Ellen May waren auch gern gesehene Gäste beim jährlichen Stiftungsfest der Harmonie.

1978, mitten in der ersten Kurortkrise, löste sich das Orchester auf. Die musikalische Verbindung der Stadt zu Ellen May, die einen unbefristeten Vertrag erhielt, blieb aber bestehen. Und wie in den Jahrzehnten zuvor wurde sie am Piano von ihrem Ehemann begleitet.

1983 endete die Solokarriere von Ellen May - doch nur vorläufig. Nach einer 13-jährigen Gesangspause gelang es Alfons Puscher, dem damaligen Chorleiter der Harmonie und des Hubertuschores aus Sennelager, die Künstlerin umzustimmen. Ellen May kehrte auf die Bühne zurück. Anlass war das 40. Chorjubiläum Alfons Puschers im Jahre 1997. Die „Chorkonzerte im Advent“ 1997 und 1998, bei denen Ellen May im Chorsatz „Jerusalem“ den Solopart übernommen hatte, bildeten nach Meinung der Musikkritiker „unvergessliche Höhepunkte und gleichzeitig Schlusspunkte ihrer künstlerischen Laufbahn“.