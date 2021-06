„Der Tod ist friedlich, aber einsam“

Wenn der eigene Weg unaufhaltsam zu Ende geht, dann haben schwer kranke Corona-Patienten meist nur einen Wunsch – sie wollen in den letzten Stunden nicht alleine sein, wenn sie diese Welt verlassen. Schwester Mirjam Marsden, Stationsleiterin der Infektionsabteilung in der Karl-Hansen-Klinik Bad Lippspringe, berichtet, wie sehr Infizierte unter der Pandemie leiden und wie hoch die Belastung für die Pflegekräfte ist.

„Die Menschen, die mit schweren Verläufen zu uns in die Klinik gebracht werden, haben oft hohes Fieber, sind dehydriert und sehr schwach“, sagt Marsden. Seit Beginn der Corona-Krise wurden 95 Corona-Fälle auf der Station Fünf behandelt, die auf Infektionen und Tuberkulose spezialisiert ist. 21 Schwerkranke sind in diesem Zeitraum an Covid-19 gestorben. „Viele der Verstorbenen waren schon vor ihrer Infektion sehr gebrechlich und litten unter teils schweren Begleiterkrankungen“, sagt Chefarzt Dr. Karsten Schulze. Der Großteil der Patienten kam aus Alten- und Pflegeheimen, besonders in der zweiten Welle.