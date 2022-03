Deutsche Glasfaser stellt Hauptverteiler in Bad Lippspringe auf

Die Deutsche Glasfaser hat neben dem Bad Lippspringer Bauhof einen Glasfaserverteiler aufgestellt. In dem sogenannten Point of Presence (PoP) laufen die Glasfaseranschlüsse des Fördernetzes für die Außenbereiche der Kur- und Badestadt zusammen. Hiermit stelle sie die Weichen für eine digitale Versorgung der „weißen Flecken“ von Bad Lippspringe, teilt das Unternehmen mit.

Die Fördergebiete befinden sich meistens in den Außenbereichen der Kommunen. Diese Gebiete erfüllen die Voraussetzungen des Förderprogramms, weil sie – mit einer Download-Rate von weniger als 30 Mbit/s – als unterversorgt gelten.

Durch die staatliche Förderung gebe es nun auch für rund 100 Haushalte in Bad Lippspringe die Chance auf eine zukunftssichere Infrastruktur mit schnellem Internet. Die dafür erforderlichen 31 Kilometer Tiefbau seien in den vergangenen Wochen im Kurort durchgeführt worden, so dass nun nach dem Aufstellen des PoPs die Glasfasern in die Leerrohrsysteme eingeblasen werden könnten.

Bei der Aufstellung des Hauptverteilers wurden die Mitarbeiter der Deutschen Glasfaser tatkräftig von Landrat Christoph Rüther, Bürgermeister Ulrich Lange, dem Gigabitkoordinator des Kreises Paderborn, Björn Schmidt, und dem Leiter Technik, Hoch-/Tiefbau, Umwelt und Grünflächen der Stadt, Christian Ahlers, unterstützt.

Josef Hüßler – Projektmanager des Unternehmens Deutsche Glasfaser: „Die Aufstellung des Verteilers verlief wie geplant. Nach den aktuellen Planungen gehen wir davon aus, dass die ersten Anschlüsse ab April aktiviert werden.“

Auch Bürgermeister Ulrich Lange freut sich: „Der Zugang zu schnellem Internet gehört heutzutage zur Daseinsvorsorge für Bürger und Unternehmen wie der Anschluss an das Wasser- und Stromnetz. Heute machen wir in Bad Lippspringe einen großen Schritt in Richtung digitale Zukunft. Damit steigern wir die Lebensqualität vor Ort und machen unsere Badestadt noch attraktiver.“