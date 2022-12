Deutscher Naturstein-Preis geht an Bad Lippspringer Unternehmen

Bad Lippspringe

Den Planern gelinge es „eine der Materialität angemessene eigene Formenspache anzuwenden, die eben nicht historisierend, sondern eher modern und zurückhaltend ist, trotzdem kraftvoll und selbstbewusst sei“ – so steht es in der Jurybewertung des Deutschen Naturstein-Preises 2022. Es ist die Beschreibung der baulichen Ergänzung in Form einer Klosterbibliothek im Bauwerk des Zisterzienklosters Loccum (Kloster Loccum).

Von Katharina Freise