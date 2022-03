Die ersten 50 Obstbäume sind da

In Bad Lippspringe beginnt die Aktion „100 Jahre – 100 Bäume“ – auch Schlangen startet aktiv in den Frühling

Wie berichtet, hätte die Kur- und Badestadt 2021 ein besonderes Jubiläum feiern können. Genau 100 Jahre zuvor hatte Lippspringe seine 1843 verloren gegangenen Stadtrechte zurückerhalten. Doch die Corona-Pandemie machte den Festtagsplanungen einen dicken Strich durch die Rechnung. Verschoben werden musste auch die von den örtlichen Christdemokraten entwickelte Idee für die Jubiläumsaktion „100 Jahre – 100 Bäume“. Das mit etwa 35.000 Euro im Haushalt 2022 veranschlagte Projekt wird jetzt nachgeholt.

Wie die zuständige städtische Mitarbeiterin Daniela Freyer gegenüber dieser Zeitung deutlich machte, soll die Baumpflanzaktion nicht nur an das runde Stadtjubiläum erinnern: „Sie ist auch als nachhaltiges wie naturnahes Engagement im Rahmen des städtischen Klimaschutzkonzeptes zu verstehen.“

Von den insgesamt 100 Bäumen sollen 50 auf kommunalen Flächen gepflanzt werden, die andere Hälfte wird an private Grundstücksbesitzer aus Bad Lippspringe abgegeben. Und das zu einem symbolischen Preis von zehn Euro pro Exemplar.

Erlös fließt in klimarelevante Projekte

Zur Auswahl stehen so beliebte Obstbäume wie Kirsche, Pflaume, Birne oder Apfel. Der Erlös soll vor Ort in klimarelevante Projekte investiert werden.

Freyer zufolge haben sich zahlreiche Gartenbesitzer auf den Aufruf der Stadt gemeldet und ihr Interesse an einem Obstbaum bekundet. Noch aber sind einige Exemplare zu haben.

Der Weg zum neuen Obstbaum ist schnell und einfach: Auf der Internetseite der Stadt findet sich ein betont kurz gehaltenes Kontaktformular, auf dem lediglich Name, Adresse und die Bankverbindung einzutragen sind. „In einigen Tagen werden wir die neuen Baumbesitzer anschreiben und ihnen den genauen Abholtermin auf dem Bauhof mitteilen“, macht Daniela Freyer abschließend deutlich.

Schlangen: 40 Schwarzerlen in der Quellenstraße

Auch die Gemeinde Schlangen startet aktiv in den Frühling. Im Umweltausschuss legte Bauhofleiter Martin Meier-Johann eine umfangreiche Pflanzliste für 2022 vor. Und die sieht so aus: In der Quellenstraße sind bereits 40 Schwarzerlen gesetzt worden. Der Friedhof in Schlangen soll einen gut klimaverträglichen Amberbaum bekommen. Weitere 15 Obstbäume (alte Sorten) sind für den Dedinghauser Weg vorgesehen, 18 für den Bohmsweg, vier für den Schafkampweg und zehn für das Emkental.