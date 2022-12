Digitale Tafeln ersetzen hölzerne Hinweisschilder

Noch schneller, aktueller und betont bürgernah: Die Kur- und Badestadt geht künftig neue Wege, um ihre Bürger und Gäste zu informieren. An den Ortseingängen sollen schon in Kürze großflächige digitale (Hinweis-)Tafeln aufgestellt werden.

Aus der Kur- und Badestadt gibt es nachweislich viel zu berichten: Die Gartenschau lockt regelmäßig mit attraktiven Veranstaltungen und Angeboten. Der Heilwald erfreut sich einer wachsenden Fangemeinde. Auch das örtliche Rathaus unterrichtet die Bürger fast täglich über neue Entwicklungen und Entscheidungen. Und nicht zu vergessen: Bad Lippspringe verfügt über eine vielfältige Vereinswelt und ein ebenso engagiertes Stadtmarketing.

An den Ortseingängen befinden sich aktuell noch großflächige hölzerne Tafeln, die für werbewirksame Hinweise genutzt werden. Zum Beispiel für das Osterreit-Turnier, den jährlich stattfindenden Hypnose-Kongress, das Stadtfest im Herbst oder den Weihnachtsmarkt rund um die altehrwürdige Burgruine.

Die Werbetafeln sind unübersehbar in die Jahre gekommen. „Ihr Zustand ist so schlecht, dass sie für die kommende Saison 2023 nicht mehr genutzt werden können“, betont Bad Lippspringes Bauamtsleiterin Tanja Berghahn-Macken im Gespräch. In diesem Zusammenhang macht sie noch auf ein weiteres Problem aufmerksam: Die Tafeln werden bisher manuell durch städtisches Personal mit Information und Werbung ausgestattet – eine zeitintensive Aufgabe.

Die Stadt will nun neue Wege beschreiten, Bürger und Gäste gleichermaßen schnell, aktuell und bürgernah über örtliche Veranstaltungen, Festivitäten und Neuigkeiten aus dem Badestädter Rathaus zu informieren. So sollen in Kürze digitale (Hinweis-)Tafeln an den drei Ortseingängen aufgestellt werden.

„Die Vorteile liegen auf der Hand“, ist Berghahn-Macken überzeugt. „Statt für eine einzige Veranstaltung kann künftig für mehrere gleichzeitig geworben werden. Die aufwendige Installation der Plakate per Hand entfällt somit ganz. Stattdessen werden die Informationen zeitnah digital aufgespielt, und zwar durch das Stadtmarketing.“

Bürgermeister Ulrich Lange stellt klar: „Es handelt sich ausdrücklich nicht um ein Werbedisplay für Drittanbieter, veröffentlicht werden sollen ausschließlich städtische Informationen und Hinweise auf Veranstaltungen.“

Im Fokus stehen drei Standorte. Der erste befindet sich an der Detmolder Straße in Höhe Auf der Hude; hier gibt es zurzeit noch eine hölzerne Hinweistafel. Eine weitere digitale Tafel soll am Kreisel Neuhäuser Weg aufgestellt werden. Der dritte Standort ist an der Schnittstelle L 814/Am Vorderflöß geplant. Dort hatte vor Monaten noch die Landesgartenschau-Schubkarre die Blicke der Autofahrer auf sich gezogen.

Die digitalen (Hinweis-)Tafeln sind jeweils zwei Meter breit und 2,64 Meter hoch. Die Bildfläche hat die Maße 1,92 Meter mal 2,56 Meter. Ein 24-stündiger Dauerbetrieb ist nach Aussage Berghahn-Mackens nicht geplant. Das Display der Digital-Tafeln soll unter anderem mit Sensoren ausgestattet sein, die pixelgenau zum Beispiel Vandalismusschäden oder Bildsignalstörungen erfassen und melden. „Es wird sich nicht um ein statisches System handeln“, so Berghahn-Macken. „Künftige Softwarelösungen lassen sich problemlos aufspielen.“